Золото дорожает 20 мая на фоне заявлений главы ФРС

Цена на золото растет в среду утром на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.58 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,43%, или на 7,5 доллара, до 1753,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро рос на 1,32%, до 18,137 доллара за унцию.

Инвесторы обратили внимание на заявление главы ФРС накануне. Так, Пауэлл отметил, что ФРС рассматривает дополнительные меры в рамках поддержки большего числа заемщиков, включая штаты с маленьким населением.

"То, что ФРС сделает в ближайшие несколько месяцев, будет очень важно, и, конечно, Пауэлл отметил, что ставки будут оставаться близкими к нулю в ближайшее время", - сказал агентству Рейтер аналитик ANZ Дениэл Хайнс (Daniel Hynes).

В то же время поддержку золоту как традиционно более надежному активу оказали сообщения СМИ о том, что данных об успешных испытаниях вакцины против коронавируса недостаточно. В результате чего биржи США во вторник закрылись снижением на 0,5-1,5%.