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Депозитные ставки для физлиц 19.05.20
19:12 19.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|10.78
|0.74
|0.25
|6 мес.
|11.15
|0.95
|0.44
|9 мес.
|11.27
|0.95
|0.34
|12 мес.
|11.33
|1.29
|0.63
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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