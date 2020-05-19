НБУ обнародовал подходы к регулированию рынка небанковского лизинга

Национальный банк Украина (НБУ) обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования небанковского лизинга"- последний из шести запланированных секторальных документов, в которых центробанк как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемые изменения в регулировании.

Согласно сообщению на сайте НБУ, главной целью нового регулирования, предложенного в Белой книге, станет содействие развитию рынка финансового лизинга на принципах прозрачности, соблюдения прав и интересов клиентов.

Среди ключевых изменений, во-первых, унификация требований к лизингодателям, работающим в форме финансовых компаний или в форме юридических лицлицензией на финансовый лизинг. Хотя услугу они предоставляют одинаковую, пока требования к ним разные. Нацбанк установит единые требования и для предоставления услуги финансового лизинга требовать от лизингодателя получения лицензии на осуществление деятельности финансовой компании. Лизингодатели, которые уже работают на рынке, автоматически получат статус финансовых компаний с соответствующим видом лицензии. Как и ранее, кроме предоставления финансовых услуг лизингодатели смогут заниматься другой хозяйственной деятельностью, в том числе оперативным лизингом.

Кроме того, предполагается, что лизинговые компании будут поддерживать собственный капитал на уровне 3 млн грн в случае предоставления только услуг финансового лизинга или 5 млн грн, если лизинговая компания планирует предоставлять две или более финансовые услуги.

Во-вторых, отмечает центробанк, будут четко урегулированы и расширены источники финансирования финансовых компаний, ведь ограниченность в возможностях привлечения финансирования - одно из ключевых препятствий развития рынка. Лизингодатели, среди других, смогут привлекать средства аффилированных лиц и средства на условиях субординированного долга, в том числе от физических и юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Кроме того, будет четко урегулирована возможность привлечения средств путем выпуска долговых ценных бумаг.

В-третьих, будут повышены требования к прозрачности компаний, составления и раскрытия отчетности.

Центробанк подчеркивает, что развитие этого рынка возможно только при условии доверия кредиторов и клиентов, осведомленности населения и бизнеса и обеспечения соблюдения прав всех сторон. Информативная отчетность, составленная по международным стандартам и проверенная независимым внешним аудитом, должна стать основной формой подтверждения финансового положения компании перед ее контрагентами и кредиторами. Это также будет способствовать упрощению и удешевлению привлечения финансирования лизинговыми компаниями.

"Национальный банк готов поддерживать законодательные и правительственные инициативы, а также инициативы самих лизинговых компаний по совершенствованию налогового регулирования, предоставление налоговых и других стимулов для развития рынка лизинга в Украине", - отмечается в сообщении.

Графики приведения деятельности лизинговых компаний в соответствие к новым требованиям будут определены с учетом объективных сроков и возможностей участников рынка лизинга выполнить эти требования.