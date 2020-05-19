Финансовые новости
- |
- 19.05.20
- |
- 20:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бюро финансовой защиты потребителей США: Ripple может повысить прозрачность банковской системы
17:33 19.05.2020 |
Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) полагает, что решения Ripple способны повысить прозрачность платежной индустрии.
Об этом сказано в отчете, посвященном международным платежам в рамках акта об электронных денежных переводах. Из него следует, что агентство пристально следит за новыми тенденциями в индустрии, включая деятельность эмитентов цифровых валют вроде Ripple.
В отчете говорится, что банки и кредитные организации все чаще работают с закрытыми платежными системами. Это усложняет подсчет комиссий и иных сборов, включая обменные курсы валют. Решения Ripple способны повысить прозрачность платежной системы для всех сторон:
«Бюро также считает, что расширенное внедрение gpi от SWIFT или набора инструментов Ripple позволит банкам и кредитным организациям знать точную сумму, которая придет получателю платежа еще до того, как этот платеж будет отправлен».
Главный юрисконсульт Ripple Стюарт Альдероти поделился отчетом в своем Твиттере, согласившись с выводами бюро:
Напомним, в апреле этого года Ripple вышел на рынок трансграничных переводов объемом $6,7 млрд в год.
Месяцем ранее Партнер Ripple отказался от решения с XRP для рынка переводов на $36 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ясько: Разговоры о включении ОРДЛО в переговоры усложняют позицию Украины в ПАСЕ
ТОП-НОВОСТИ
|Трилогия предательства. Что должен был сделать Гордон после интервью с Гиркиным
|«Нельзя продолжать танцы с МВФ». Макар Пасенюк о падении ВВП на 8% и «плане Шмыгаля»
|Кабмин возобновит работу метро и детских садов с 25 мая, – Шмыгаль
|Закон о «ведении агрессивной войны»: Как украинских командиров хотят заставить не стрелять в ответ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 19.05.20
|Минфин привлек на аукционах ОВГЗ 11,4 млрд грн и $369 млн по сниженным ставкам
|НБУ обнародовал подходы к регулированию рынка небанковского лизинга
|Бюро финансовой защиты потребителей США: Ripple может повысить прозрачность банковской системы
|НБУ 15 мая 2020 года предоставил шести банкам 667,3 млн грн рефинансирования
|Рада намерена разрешить «Укрпоште» предоставлять финуслуги и открывать почтовые счета
Это интересно
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei
|Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем
|Шпионское ПО на протяжении четырех лет скрывалось в Google Play Store
|Kia представила обновленный Picanto
|Холодильники начнут узнавать нас в лицо: Sony предлагает датчики изображений с ИИ
|Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года