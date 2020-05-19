Бюро финансовой защиты потребителей США: Ripple может повысить прозрачность банковской системы

Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) полагает, что решения Ripple способны повысить прозрачность платежной индустрии.

Об этом сказано в отчете, посвященном международным платежам в рамках акта об электронных денежных переводах. Из него следует, что агентство пристально следит за новыми тенденциями в индустрии, включая деятельность эмитентов цифровых валют вроде Ripple.

В отчете говорится, что банки и кредитные организации все чаще работают с закрытыми платежными системами. Это усложняет подсчет комиссий и иных сборов, включая обменные курсы валют. Решения Ripple способны повысить прозрачность платежной системы для всех сторон:

«Бюро также считает, что расширенное внедрение gpi от SWIFT или набора инструментов Ripple позволит банкам и кредитным организациям знать точную сумму, которая придет получателю платежа еще до того, как этот платеж будет отправлен».

Главный юрисконсульт Ripple Стюарт Альдероти поделился отчетом в своем Твиттере, согласившись с выводами бюро:

Напомним, в апреле этого года Ripple вышел на рынок трансграничных переводов объемом $6,7 млрд в год.

Месяцем ранее Партнер Ripple отказался от решения с XRP для рынка переводов на $36 млрд.



