Справочный курс гривны 19 мая вырос на 5,87 коп до 26,5162 грн/$1

|Показатель
|18.05.20
|19.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.5749
|26.5162
|0.258
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:26 19.05.2020 |
Национальный банк 19 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5.87 коп. до 26.5162 UAH/USD.
|Показатель
|18.05.20
|19.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.5749
|26.5162
|0.258
Данные: НБУ
|
|
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