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Курс евро 19 мая вернулся к росту к доллару на внутреннем оптимизме
13:25 19.05.2020 |
Курс евро после слабой утренней коррекции вернулся к росту по отношению к доллару во вторник днем на статистике из Германии и новостях о предложении Франции и ФРГ по фонду восстановления экономики ЕС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.53 EET курс евро к доллару рос до 1,0951 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0912 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,56 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,33 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,3%, до 99,36 пункта.
Поддержку курсу евро оказывают новости о том, что Германия и Франция выступили с предложением, чтобы создаваемый в настоящее время усилиями ЕС фонд восстановления европейской экономики был обеспечен финансированием в объеме 500 миллиардов евро.
"Предложение Франции и Германии представляет собой существенный шаг вперед к использованию совместного бюджетного потенциала для обеспечения стабильного налогово-бюджетного стимулирования, направленного на поддержку восстановления экономики", — сказал агентству Рейтер аналитик MUFG Bank Ли Хардман (Lee Hardman).
Кроме того, трейдеры обратили внимания на статистику из Германии. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае вырос до 51 пункта с 28,2 пункта в апреле. Аналитики ожидали роста индикатора только до 32 пунктов.
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