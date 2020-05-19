Золото дорожает 19 мая на фоне роста напряжения между США и Китаем

Цена на золото слабо растет во вторник утром на фоне усиления напряжения в отношениях между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.54 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,18%, или на 3,15 долларов, до 1737,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,11%, до 17,44 доллара за унцию.

Некоторую поддержку золоту как традиционно более надежному активу оказывает рост напряжения в отношениях США и Китая. Инвесторы обратили внимание на то, что США обвинили Китай в вспышке пандемии и настояли на расследовании.

"Сама торговая война представляет собой огромный риск, как в 2019 году, что послужило основным фактором роста цен на золото", - сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).

В то же время некоторое давление на стоимость золота оказали новости об успешном испытании вакцины против коронавируса, и инвесторы устремились к покупке рисковых активов. Биржи Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в ходе утренних торгов растут на 0,5-2,09%, а фондовые рынки США накануне по итогам торгов выросли на 2-4%.