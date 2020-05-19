NASDAQ ужесточит правила IPO, затруднив выход на биржу китайских компаний

Нью-Йоркская биржа NASDAQ установит новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что затруднит этот процесс для некоторых китайских компаний, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Этот шаг обусловлен главным образом опасениями по поводу отсутствия прозрачности в бухгалтерском учете некоторых китайских претендентов на IPO и тесных связей с влиятельными инсайдерами", - сообщили источники.

В прошлом году NASDAQ уже устанавливала некоторые ограничения на листинг, стремясь сдержать IPO небольших китайских компаний.

По данным агентства, новые правила потребуют от компаний из некоторых стран, в том числе Китая, привлечь в ходе IPO 25 миллионов долларов или не менее четверти рыночной капитализации. Агентство отмечает, что это будет первый раз, когда NASDAQ установит минимальный размер IPO.

Подобное правило помешало бы ряду китайских компаний, торгующихся в настоящее время на NASDAQ, стать публичными. По данным агентства, из 155 китайских компаний, зарегистрированных на бирже с 2000 года, 40 получили доход от IPO ниже 25 миллионов долларов.

Источники также добавили, что NASDAQ будет проверять американские компании, которые проводят аудит счетов китайских претендентов на IPO.