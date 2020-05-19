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Ведущая платежная система Японии переведет расчеты на блокчейн
08:56 19.05.2020 |
Крупнейший эмитент кредитных карт Японии JCB в партнерстве с технологическим акселератором TECHFUND приступил к разработке устойчивой платежной системы на блокчейне. Об этом сообщает Cointelegraph.
JCB намерена воспользоваться опытом TECHFUND в организации предложений ценных бумаг на блокчейне (STO) и сервисов по стейкингу. Базирующийся в Токио акселератор запустил услугу «блокчейн как услуга» ACCEL BaaS (Blockchain as a Service), которая направлена на ускорение внедрения технологии.
«Мы планируем начать совместное изучение структуры платежной платформы, чтобы внести вклад в новый проект», - говорится в пресс-релизе.
В документе указано, что организации планируют внести свой вклад в улучшение общества за счет совершенствования работы платежных систем.
Платежная система JCB основана в 1961 году. В настоящее время ее карты выпущены в более, чем 20 странах, а клиентами на конец 2018 года являлись более 130 млн человек, которые совершили транзакции объемом почти в $300 млрд.
Напомним, ранее JCB наряду с другими эмитентами банковских карт стала участником ассоциации, которая нацелена на перевод реестра банковских транзакций на блокчейн.
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