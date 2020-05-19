В США предложили выдавать лицензию криптовалютным компаниям на федеральном уровне

Криптовалютные компании должны получать лицензию на работу на федеральном уровне, а не на уровне штатов. Об этом в ходе онлайн-конференции Consensus: Distributed заявил главный операционный директор Управления контролера денежного обращения (ОСС) Брайан Брукс.

«Мы должны задаться вопросом: имеет ли смысл думать о криптопроектах как о локальных или же как о международных. Если второе, разумнее использовать единую национальную лицензию. Криптоиндустрия - это банкинг XXI века», - заявил Брукс.

Он отметил, что многие криптовалютные стартапы предоставляют платежные услуги, а потому они могут классифицироваться так же, как банки на федеральном уровне.

Брукс также указал на проблемы некоторых криптовалютных стартапов с банковским обслуживанием:

«По мере развития криптоиндустрии все больше компаний имеют надежные системы управления рисками и соблюдают закон, у них не должно возникнуть проблем с банками. Банки обязаны обслуживать все законные предприятия».

Напомним, с 2019 года в США представили 32 законопроекта для регулирования биткоин-индустрии.



