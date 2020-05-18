Финансовые новости
- |
- 19.05.20
- |
- 00:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 18.05.20
17:30 18.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|10.94
|0.83
|0.29
|6 мес.
|11.39
|1.05
|0.49
|9 мес.
|11.45
|1.09
|0.50
|12 мес.
|11.53
|1.42
|0.71
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|План зрады. Что «слуги народа» хотят вынести на референдум 25 октября
|В поисках фигуры: Почему у Зеленского тянут с именем своего «мэра Киева»
|Виталий Портников: Нужны переговоры, а не их имитация
|План под выборы: Зачем «слуги народа» вновь взялись за закон о референдуме
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гривня снова укрепилась на межбанке, несмотря на плохую оценку украинских долгов
|В США предложили выдавать лицензию криптовалютным компаниям на федеральном уровне
|Депозитные ставки для физлиц 18.05.20
|НБУ 15 мая 2020 года предоставил шести банкам 667,3 млн грн рефинансирования
|НБУ утвердил методику оценки справедливой стоимости выпущенных под госгарантии облигаций
|Банки обязали создать кредитные калькуляторы
|Иена ускоряет ослабление к доллару 18 мая на подтверждении рецессии в Японии
Это интересно
|Холодильники начнут узнавать нас в лицо: Sony предлагает датчики изображений с ИИ
|Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года
|У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер
|Xiaomi представила платежную карту с уникальным кешбеком
|Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
|Никаких новых смартфонов Huawei с сервисами и приложениями Google до мая 2021 года
|Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»