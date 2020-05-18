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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 18.05.20

17:30 18.05.2020 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 мая 2020 г.



 UAH
 USD
 EUR
3 мес. 10.94 0.83 0.29
6 мес. 11.39 1.05 0.49
9 мес. 11.45 1.09 0.50
12 мес. 11.53 1.42 0.71

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
 

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