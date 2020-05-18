НБУ утвердил методику оценки справедливой стоимости выпущенных под госгарантии облигаций

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил методику оценки справедливой стоимости облигаций, выпущенных под государственную гарантию, сообщается на сайте регулятора в понедельник.

Это закреплено постановлением правления НБУ №327-рш от 14 мая 2020 года "Об одобрении изменений в Порядок оценки по справедливой стоимости ценных бумаг резидентов, которые находятся в собственности НБУ или принимаются им в качестве обеспечения исполнения обязательств", которое обнародовано на сайте регулятора и вступило в силу 14 мая.

Согласно сообщению, регулятор будет определять стоимость таких облигаций с учетом кредитного риска конкретного выпуска.

Уточняется, что корректирующие коэффициенты облигаций будут рассчитываться в соответствии с разделом третьим порядка оценки справедливой стоимости ценных бумаг резидентов.

Как сообщалось, НБУ с 27 апреля разрешил включать выпущенные под госгарантии облигации в пул залогов по кредитам рефинансирования или использовать их для осуществления операций РЕПО с регулятором.

"Включение таких активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета РЕПО будет приниматься отдельным решением правления НБУ после проведения анализа условий конкретного выпуска ценных бумаг", - отмечается в сообщении.