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Иена ускоряет ослабление к доллару 18 мая на подтверждении рецессии в Японии
13:31 18.05.2020 |
Курс иены снижается по отношению к доллару в понедельник днем ещё более явными темпами, чем утром, после того как макростатистика из Японии подтвердила ожидаемое аналитиками наступление рецессии в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.50 EET курс доллара к иене рос до 107,28 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,02 иены. Курс евро к доллару снижался при этом до 1,0804 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0815 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 100,44 пункта.
Ранее в понедельник официальная статистика показала, что ВВП Японии в первом квартале, по предварительной оценке, уменьшился на 0,9% к предыдущему кварталу. При этом в четвертом квартале 2019 года ВВП Японии снизился на 1,9% в квартальном выражении. Таким образом, страна вошла в рецессию, впервые с 2015 года.
"Совершенно очевидно, что в текущем квартале экономика переживает еще более глубокий спад. Япония вступила в полномасштабную рецессию", - сказал агентству Рейтер главный экономист исследовательского института Meiji Yasuda Research Institute Юйчи Кодама.
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