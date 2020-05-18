Справочный курс гривны 18 мая вырос на 6,86 коп до 26,5749 грн/$1

|Показатель
|15.05.20
|15.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6435
|26.5749
|0.258
Данные: НБУ
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12:31 18.05.2020 |
Национальный банк 18 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 6.86 коп. до 26.5749 UAH/USD.
|Показатель
|15.05.20
|15.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6435
|26.5749
|0.258
Данные: НБУ
|
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