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Остаток средств на корсчетах банков 18.05.20
11:36 18.05.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|17 апреля
|66680.6
|21 апреля
|59918.5
|22 апреля
|61093.4
|23 апреля
|54935.8
|24 апреля
|40707.6
|27 апреля
|63132.3
|28 апреля
|58545.2
|29 апреля
|60756.5
|30 апреля
|66864.9
|4 мая
|58253.4
|5 мая
|52446.9
|6 мая
|57803.9
|7 мая
|51064.8
|8 мая
|47812.2
|12 мая
|49691.0
|13 мая
|69291.6
|14 мая
|52592.2
|15 мая
|55418.7
|18 мая
|66282.6
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 18 мая - 26,6380 грн
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