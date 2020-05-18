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Доллар 18 мая торгуется разнонаправленно к иене и евро на усилении напряжения между США и КНР
09:06 18.05.2020 |
Доллар в понедельник утром торгуется разнонаправленно к иене и евро на фоне усиления напряжения в торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 EET курс евро к доллару рос до 1,0819 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0815 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,17 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,02 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 100,36 пункта.
Инвесторы обратили внимание на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Соединенные Штаты продолжат вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei из-за угрозы нацбезопасности США и мировой стабильности. Со своей стороны, Китай, по сообщениям СМИ, рассматривает возможность введения ответных санкций против американских компаний.
"Участники рынка в основном сосредоточены на усилении напряжения в этих отношениях (США и Китая), что поддерживает курс доллара", - сказал агентству Рейтер валютный аналитик CBA Ким Мунди (Kim Mundy).
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