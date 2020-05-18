Visa подала патентную заявку на «цифровую фиатную валюту»

Платежный гигант Visa оформил заявку на патент обеспеченной фиатом и созданной на «централизованных компьютерах» цифровой валюты, которая может лечь в основу потенциальной новой технологии, применяемой центральными банками. Об этом сообщает Forbes.

«Мы действительно считаем, что цифровые валюты способны стать дополнением к платежной экосистеме, а не какой-то заменой или негативом», - заявил CEO Visa Альфред Келли

Компания считает, что такой подход обеспечит баланс рисков и преимуществ при создании цифровой валюты центробанка страны (CBDC), позволив регуляторам сохранить контроль над стоимостью и объемом валюты.

«Криптовалюты имеют преимущества над фиатными валютами, в частности за счет скорости осуществления транзакций, большего доверия из-за неизменяемости блокчейна. В то же время они не подлежат регулированию и опираются на использование электронных устройств, которые не доступны всем слоям населения. По этой причине полная «цифровизация» валюты нецелесообразна», - приведено объяснение в заявке.

Концепция «цифровой фиатной валюты» предполагает ее управление централизированным органом для «поддержания контроля над монетарной системой», функцию которого может выполнять центральный банк или государственное агентство.

В заявке поясняется, что на государственную организацию будет возложена роль осуществления денежно-кредитной политики, а также выпуска и уничтожения валюты.

В заявке 11 раз упоминается Ethereum. Авторы допускают, что отдельные части предложенной системы могут базироваться на блокчейне второй криптовалюты. Потенциальным кандидатом на эту роль выступает также Hyperledger Fabric.

В то же время в дискуссии с Forbes представитель Visa допустил, что этот патент не обязательно выльется в полноценный продукт. Команда разработчиков компании регулярно экспериментирует с передовыми технологиями, и платежная компания регистрирует сотни патентов.

Экс-председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофер Джанкарло считает, что сам факт подачи такой патентной заявки свидетельствуют о готовности частных компаний работать с государством над формированием новых методов функционирования денег.

«Когда в США берутся за серьезное дело, как космические программы или интернет, они привлекают к сотрудничеству частный сектор», - пояснил он.



