Финансовые новости
- |
- 18.05.20
- |
- 16:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Visa подала патентную заявку на «цифровую фиатную валюту»
08:44 18.05.2020 |
Платежный гигант Visa оформил заявку на патент обеспеченной фиатом и созданной на «централизованных компьютерах» цифровой валюты, которая может лечь в основу потенциальной новой технологии, применяемой центральными банками. Об этом сообщает Forbes.
«Мы действительно считаем, что цифровые валюты способны стать дополнением к платежной экосистеме, а не какой-то заменой или негативом», - заявил CEO Visa Альфред Келли
Компания считает, что такой подход обеспечит баланс рисков и преимуществ при создании цифровой валюты центробанка страны (CBDC), позволив регуляторам сохранить контроль над стоимостью и объемом валюты.
«Криптовалюты имеют преимущества над фиатными валютами, в частности за счет скорости осуществления транзакций, большего доверия из-за неизменяемости блокчейна. В то же время они не подлежат регулированию и опираются на использование электронных устройств, которые не доступны всем слоям населения. По этой причине полная «цифровизация» валюты нецелесообразна», - приведено объяснение в заявке.
Концепция «цифровой фиатной валюты» предполагает ее управление централизированным органом для «поддержания контроля над монетарной системой», функцию которого может выполнять центральный банк или государственное агентство.
В заявке поясняется, что на государственную организацию будет возложена роль осуществления денежно-кредитной политики, а также выпуска и уничтожения валюты.
В заявке 11 раз упоминается Ethereum. Авторы допускают, что отдельные части предложенной системы могут базироваться на блокчейне второй криптовалюты. Потенциальным кандидатом на эту роль выступает также Hyperledger Fabric.
В то же время в дискуссии с Forbes представитель Visa допустил, что этот патент не обязательно выльется в полноценный продукт. Команда разработчиков компании регулярно экспериментирует с передовыми технологиями, и платежная компания регистрирует сотни патентов.
Экс-председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофер Джанкарло считает, что сам факт подачи такой патентной заявки свидетельствуют о готовности частных компаний работать с государством над формированием новых методов функционирования денег.
«Когда в США берутся за серьезное дело, как космические программы или интернет, они привлекают к сотрудничеству частный сектор», - пояснил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|План под выборы: Зачем «слуги народа» вновь взялись за закон о референдуме
|Зачем Раде предлагают разрешить разбавлять бензин и кто от этого выиграет
|Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году
|Война на Донбассе. Усиление обстрелов после заседания ТКГ и смертельная тренировка наших разведчиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ 15 мая 2020 года предоставил шести банкам 667,3 млн грн рефинансирования
|НБУ утвердил методику оценки справедливой стоимости выпущенных под госгарантии облигаций
|Банки обязали создать кредитные калькуляторы
|Иена ускоряет ослабление к доллару 18 мая на подтверждении рецессии в Японии
|Фондовые биржи АТР 18 мая закрылись преимущественно ростом вслед за рынками США
|Справочный курс гривны 18 мая вырос на 6,86 коп до 26,5749 грн/$1
|НБУ упростил снятие наличных с карт в кассах магазинов и ресторанов
Это интересно
|Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года
|У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер
|Xiaomi представила платежную карту с уникальным кешбеком
|Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
|Никаких новых смартфонов Huawei с сервисами и приложениями Google до мая 2021 года
|Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»
|Сейчас лишь телевизоры Samsung и LG могут воспроизводить видео 8K в YouTube