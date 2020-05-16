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Нацбанк на этой неделе уменьшил выкуп валюты на межбанке до $161,5 млн
18:30 15.05.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 12 по 15 мая купил на межбанковском валютном рынке $161,5 млн, что на 19% меньше, чем на прошлой неделе ($199,1 млн), свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Согласно им, Нацбанк на этой неделе на межбанке только покупал валюту и провел все интервенции по единому курсу.
В целом с начала года центробанк купил в резервы $2,43 млрд, продал - $2,79 млрд, в частности в апреле он купил $723,3 млн, продал - $44,5 млн, тогда как в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд.
На этой неделе курс нацвалюты на межбанке укреплялся и в пятницу достиг 26,62 грн/$1 с 26,83 грн/$1 8 мая. Начиная со 2 апреля нацвалюта не опускалась ниже отметки 27,5 грн/$1, стабилизировавшись после стремительного падения в марте.
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