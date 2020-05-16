Финансовые новости
- |
- 16.05.20
- |
- 05:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ обязал банки с 1 сентября раскрывать основные условия потребительских кредитов и депозитов в рекламе
17:28 15.05.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил требования о раскрытии банками полной информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе, которые вступают в силу с 1 сентября 2020 года, сообщается на сайте регулятора в пятницу.
"На своих сайтах банки должны раскрывать полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски", - говорится в сообщении НБУ.
При этом в рекламах кредитов банки должны будут указывать, в частности, полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи по сопутствующим и дополнительным услугам при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае просрочки платежей.
По депозитам необходимо будет указывать годовую процентную ставку, срок вклада, условия для досрочного снятия, а также информацию о платежах за дополнительные и сопутствующие услуги банка и тому подобное, отметил НБУ.
Подчеркивается также, что все замечания и уточнения должны указываться тем же по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуг. Кроме того, на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.
Регулятор отметил, что соблюдение банками требований по раскрытию информации в рекламе и на сайтах будет контролировать профильное подразделение НБУ - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 14 мая 2020 №62 "Об утверждении изменений в Положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и других финансовым услугам", которое опубликовано на сайте регулятора и вступает в силу с 1 сентября 2020 года, чтобы дать банкам период на адаптацию, уточняется в релизе.
Как сообщалось, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о защите прав потребителей финуслуг, который предусматривает наделение регуляторов финрынка: НБУ, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомфинуслуг - полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания за нарушение прав потребителей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Обострение» в Минске: Почему у Зеленского вспомнили об имуществе в ОРДЛО
|За завесой «Одноклассников». Как Банковая помогает российскому бизнесу под прикрытием санкций
|«Настоящий кризис будет осенью». Игорь Мазепа о карантине, бизнесе олигархов и бюджете
|Социальный лифт сломался: Как Зеленский потерял шанс найти качественные кадры на местах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллара на межбанке становится все меньше, но он все равно дешевеет
|Нацбанк на этой неделе уменьшил выкуп валюты на межбанке до $161,5 млн
|НБУ обязал банки с 1 сентября раскрывать основные условия потребительских кредитов и депозитов в рекламе
|Депозитные ставки для физлиц 15.05.20
|К программе «Доступные кредиты 5-7-9%» присоединились еще два банка
|Рожкова пояснила, какие операции банк должен проверять независимо от суммы
Это интересно
|Никаких новых смартфонов Huawei с сервисами и приложениями Google до мая 2021 года
|Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»
|Сейчас лишь телевизоры Samsung и LG могут воспроизводить видео 8K в YouTube
|В Великобритании создается новая гравитационная система накопления энергии
|Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор
|Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo сбросил крышу
|Microsoft инвестирует $ 1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии