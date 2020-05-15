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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 15.05.20

17:25 15.05.2020 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 15 мая 2020 г.



 UAH
 USD
 EUR
3 мес. 11.12 0.88 0.29
6 мес. 11.54 1.09 0.47
9 мес. 11.79 1.14 0.32
12 мес. 11.74 1.44 0.68

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
 

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