Рожкова пояснила, какие операции банк должен проверять независимо от суммы

Не по всем операциям более 400 тыс. грн нужно требовать справку о доходах, как и не по всем операциям, ниже этой суммы не нужно требовать.

Об этом сказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью изданию "Минфин".

"Банк должен проверять только те операции, которые выбиваются из обычного ритма, независимо от суммы. Суть в том, чтобы знать своего клиента ... Если у человека свой бизнес или он топ-менеджер, у него есть определенный уровень доходов, депозиты, то даже при операциях на крупные суммы банк может не запрашивать дополнительные документы. Зачем? Ведь происхождения средств понятное. Но если человек получает пособие по безработице на банковскую карту, а затем пополняет ее наличными даже не 400, а 150 тыс. грн, то банк должен поинтересоваться источником этих денег. Поэтому по всем операциям более 400 тыс. грн нужно требовать справку о доходах, как и не по всем операциям, ниже этой суммы не нужно требовать", - сказала Рожкова.

Она отметила, что накопленная НБУ статистика показывает, что 95% всех клиентов во всех банках попадают в низкорисковую группу, которая не требует никаких дополнительных изучений и подтверждений.

Как сообщал Укринформ, Национальный банк привел свою нормативную базу в сфере валютного регулирования и надзора в соответствие с изменениями, предусмотренными Законом Украины № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который вступает в силу 28 апреля 2020 года. Закон предусматривает увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4).