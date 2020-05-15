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Спрос на физическое золото в I квартале упал на 26%, но в разы вырос приток в ETF - GFMS
15:42 15.05.2020 |
Мировой спрос на физическое золото в I квартале текущего года упал на 26%, достигнув минимального с 2009 года значения в 753 тонны, свидетельствуют данные обзора Refinitiv GFMS Gold Survey.
Производство ювелирных изделий обвалилось на 40% по сравнению с январем-мартом прошлого года, составив 309 тонн. Использование золота в промышленном производстве сократилось на 19% и составило 75 тонн. Инвестиции в физическое золото уменьшились на 11%, до 240 тонн, хотя в их числе закупки монет выросли на 12%, до 89 тонн, а инвестиции в слитки упали. Чистые объемы закупки золота центробанками также снизились на 11%, до 129 тонн, что Refinitiv связывает с ростом цен на золото.
Зато почти в 8 раз вырос приток золота в ETP (торгуемые на бирже продукты, включая ETF и другие схожие инструменты), до 300 тонн, и отток золота с бирж в I квартале прошлого года в объеме 11 тонн сменился притоком в 17 тонн.
Предложение на мировом рынке золота в I квартале выросло на 5%, до 1,151 тыс. тонн. Мировой объем золотодобычи составил 842 тонны, что на 3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Объем предложения золотого лома снизился на 2%, до 299 тонн, это было вызвано значительным падением уровня предложения в Китае ввиду пандемии COVID-19 и вызванного ею кризиса, поясняет Refinitiv. Значительную часть этого падения скомпенсировал индийский рынок, где резко выросла цена на золото в местной валюте. Дехеджинг I квартала 2019 года в объеме 25 тонн сменился хеджингом 9 тонн в январе-марте текущего.
"В краткосрочной перспективе риск падения золота может сохраниться, особенно если вызванный COVID-19 кризис продолжит наносить Западу тяжелый ущерб, или на фондовых рынках произойдет еще один обвал, который приведет к очередной распродаже активов, - считает Кэмерон Александр, менеджер подразделения по исследованиям рынка драгоценных металлов Refinitiv. - Вместе с тем, учитывая усиление неопределенности и ожидание глобальной экономической рецессии, беспрецедентные уровни стимулирования со стороны центральных банков по всему миру и сохранение процентных ставок на исторически низких, в том числе даже отрицательных значениях, мы считаем, что золото достигнет еще более высоких уровней. По нашим оценкам, в 2020 году средняя стоимость золота составит $1637 за унцию, при этом позже может быть достигнута и преодолена отметка в $1800 за унцию".
Баланс спроса и предложения на мировом рынке золота, тонн:
|Показатель
|I кв. 2020
|Динамика к I кв. 2019
|Предложение
|1 151
|5%
|- Добыча
|842
|3%
|- Вторичное золото
|299
|-2%
|- Хедж
|9
|-
|Физический спрос
|753
|-26%
|- Производство ювелирных изделий
|309
|-40%
|- Промышленный спрос
|75
|-19%
|- Госсектор
|129
|-11%
|- Инвестиции
|240
|-11%
|Приток (отток) в ETP
|300
|687%
|Приток (отток) на биржу
|17
|-
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