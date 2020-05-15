Справочный курс гривны 15 мая вырос на 3,80 коп до 26,6435 грн/$1

|Показатель
|14.05.20
|15.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6815
|26.6435
|0.14
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12:17 15.05.2020 |
Национальный банк 15 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 3.80 коп. до 26.6435 UAH/USD.
|Показатель
|14.05.20
|15.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6815
|26.6435
|0.14
Данные: НБУ
|
|
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