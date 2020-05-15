Банкиры перечислили преграды программы «5-7-9%»

О проблемах программы банкиры рассказали во время круглого стола «5-7-9%: перезагрузка?», организованного онлайн «Финансовым клубом»

«С самого начала были установлены существенные барьеры. Большинство банков не могли присоединиться к этой программе», - подчеркнул заместитель председателя правления ТАСкомбанка Сергей Бочаров.

Многие банки «отталкивали» от участия в программе установленные требования к системе мониторинга за дальнейшей судьбой выданных кредитов.

«Большинство банков не готовы быстро и качественно мониторить, куда направляются средства, и собирать отчетность по клиентам, особенно по микробизнесу, где быстро принимаются решения», - сказал Сергей Бочаров.

Дополнительной проблемой стала низкая доходность таких кредитов.

«В программу заложена низкая маржа, которая компенсируется банкам, и банки вынуждены придумывать другие пути получения дохода от клиента: увеличение комиссии за РКО, другие требования», - отметил банкир.

Сергей Бочаров прогнозирует, что в этом году 40% банков не смогут вступить в эту программу.





Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев говорит, что не все банки готовы снижать ставки, хотя на период рефинансирования они могут пожертвовать маржой для поддержки заемщика и недопущения роста NPL.

«Банки кредитовали МСБ под 15-25%, но мы говорим, что если вы установите ставку 15% (UIRD + 3,5%), тогда мы вам гарантировано компенсируем ставку до 5-7-9%, или даже до 0%, в течение определенного периода. И есть банки, которые существенно потеряют в процентной марже от такого рефинансирования, а есть те, кто не потеряет», - пояснил он.

Заместитель председателя правления Ощадбанка Андрей Стецевич говорит, что первая версия программы не позволяла финансировать оборотные средства бизнеса. «Сейчас программа позволяет финансировать и оборотные средства, и капитальные расходы. Но мы видим, что в стране немного малого и микробизнеса», - подчеркнул банкир.

Сергей Бочаров подтвердил наличие спроса бизнеса именно на финансирование оборотных средств, на средства для ремонта коммерческой недвижимости.

«Основная причина отказов, по данным банков, - это несоответствие заемщиков критериям программы, например, тех, кто занимается производством или реализацией алкоголя и табака. Плюс нельзя было комбинировать однотипные виды государственной поддержки - эти ограничения Верховная Рада сейчас сняла. Это означает, что раньше аграрии, которые получали господдержку по другим программам, не могли получить помощь по программе «5-7-9%». Другие причины - это требования самих банков к заемщикам», - рассказал исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.