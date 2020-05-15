Финансовые новости
- |
- 15.05.20
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 15 мая на неопределенности вокруг развития мировой экономики
09:09 15.05.2020 |
Стоимость золота немного растет в пятницу утром на фоне сохранения неопределенности вокруг перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,55 доллара - до 1742,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,08% - до 16,49 доллара за унцию.
Трейдеры продолжают оценивать экономические последствия распространения коронавируса. Накануне минтруда США сообщила об уменьшении числа заявок на пособие по безработице в стране за неделю. Показатель уменьшился всего до 2,98 миллиона, хотя аналитики ожидали сокращения показателя до 2,5 миллиона.
"По мере публикации новых статданных стало ясно, что восстановление от ущерба, нанесенного мировой экономике, займет гораздо больше времени, чем ожидалось", - сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).
Позднее в ходе торгов будет опубликован ряд статистик по ВВП еврозоны и Германии в первом квартале, статистика по промроизводству и объему розничных продаж в США в апреле.
Рост спроса на надежные активы также поддерживают сообщения СМИ о том, что Китай рассматривает ответные санкции против отдельных лиц, организаций и официальных лиц США. КНР недовольна позицией Штатов по вопросу якобы причастности Пекина к распространению COVID-19.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Социальный лифт сломался: Как Зеленский потерял шанс найти качественные кадры на местах
|Столар и Кличко: Зачем ОПЗЖ канал о ямах на столичных дорогах
|Администрацию США обязали предоставить письма о военной помощи Украине
|Банки опускают доллар на межбанке, но готовятся к новому кризису
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро 15 мая слабо дорожает к доллару после внутренних статданных
|Финансовый холдинг JPMorgan начал обслуживать криптовалютные биржи
|Справочный курс гривны 15 мая вырос на 3,80 коп до 26,6435 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 15 мая закрылись в основном ростом на статистике из Китая
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.05.20
|Остаток средств на корсчетах банков 15.05.20
Это интересно
|Сейчас лишь телевизоры Samsung и LG могут воспроизводить видео 8K в YouTube
|В Великобритании создается новая гравитационная система накопления энергии
|Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор
|Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo сбросил крышу
|Microsoft инвестирует $ 1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии
|BMW не собирается ограничивать мощность своих моделей
|Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года