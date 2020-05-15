Доллар 15 мая стабилен к мировым валютам на неопределенности вокруг отношений США и КНР

Курс доллара стабилен к евро и иене в пятницу утром на фоне неопределенности вокруг развития торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.37 EET курс доллара к иене снижался до 107,23 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,24 иены, курс евро к доллару опускался до 1,0805 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0804 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 100,31 пункта.

Трейдеры предпочитают сохранять осторожность в условиях нестабильности торговых отношений США и КНР. Так, ранее СМИ сообщили, что Китай рассматривает ответные санкции против отдельных лиц, организаций и официальных лиц США. КНР недовольна позицией Штатов по вопросу якобы причастности Пекина к распространению COVID-19.

"Рынок в настоящий момент находится в режиме ожидания, чтобы, в частности, оценить действительно ли обостряется торговая напряженность в США и Китае", - считает валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чье мнение приводит агентство Рейтер.