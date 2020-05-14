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Депозитные ставки для физлиц 14.05.20
17:38 14.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.08
|0.88
|0.29
|6 мес.
|11.53
|1.09
|0.47
|9 мес.
|11.79
|1.14
|0.32
|12 мес.
|11.70
|1.43
|0.68
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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