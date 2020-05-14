После халвинга пользователи вывели с бирж биткоины на $230 млн

Почти 24 000 BTC (около $233 млн по текущему курсу) выведены пользователями с бирж после состоявшегося в понедельник, 11 мая, халвинга. Такие данные приводит аналитическая компания Glassnode.

Тенденция оттока биткоинов с бирж началась в апреле, процесс замедлился только в часы вокруг уполовинивания награды за блок.

В апреле объемы торгов на биржах упали на 25% по отношению к показателю предыдущего месяца. Также существенно просел и трафик на большинстве площадок.

На этом фоне оборот на некастодиальных децентрализованных биржах за четыре месяца 2020 года достиг $2 млрд и почти сравнялся с показателем за весь прошлый год.

Ранее в Glassnode отметили, что с предыдущего халвинга основные параметры сети биткоина выросли кратно. Например, количество владельцев криптовалюты достигло 30 млн, что на 234% больше, чем в 2016 году.



