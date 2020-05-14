Справочный курс гривны 14 мая вырос на 0,88 коп до 26,6815 грн/$1

|Показатель
|13.05.20
|14.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6903
|26.6815
|0.033
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12:28 14.05.2020 |
Национальный банк 14 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0.88 коп. до 26.6815 UAH/USD.
|Показатель
|13.05.20
|14.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6903
|26.6815
|0.033
Данные: НБУ
|
|
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