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Доллар 14 мая укрепляется к евро, немного снижается к иене на комментариях главы ФРС
16:58 14.05.2020 |
Курс доллара США растет по отношению к евро и снижается в паре с японской иеной в ходе торгов в четверг.
На рынке сохраняются опасения по поводу восстановления американской экономики после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
Евро торгуется днем в районе $1,0798 против $1,0817 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится на уровне 115,53 иены по сравнению со 115,78 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара составляет 106,97 иены против 107,03 иены.
Пауэлл сказал, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.
При этом он отметил, что инструменты, использованные Федрезервом, работают. Он добавил, что мнение руководства ФРС в отношении возможности снижения базовой ставки до отрицательного уровня не изменилось - центробанк по-прежнему не рассматривает такую возможность.
По мнению экспертов AxiCorp, слова Пауэлла о том, что ФРС не планирует делать ставку отрицательной, оказывают доллару поддержку.
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,17% по сравнению с предыдущим торговым днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,2%.
Опубликованные в четверг статистические данные указали на меньшее, чем ожидалось, снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 мая, сократилось на 195 тыс., до 2,981 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,176 млн, а не 3,169 млн, как сообщалось прежде.
Эксперты ожидали падения числа заявок на 669 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,5 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.
Австралийский доллар в среду дешевеет на 0,5% и торгуется около $0,6422.
Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонности, вырос в апреле до 6,2% по сравнению с 5,2% в предыдущий месяц, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Это максимальный показатель с сентября 2015 года. Тем не менее, он оказался существенно ниже ожиданий: опрошенные The Wall Street Journal эксперты прогнозировали 8,2%, респонденты Trading Economics - 8,3%.
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