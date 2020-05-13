Халвинг обрушил хешрейт биткоина на 16% и доход майнеров на 44%

Сокращение вдвое награды биткоин-майнеров за добавление нового блока в блокчейн привело к уменьшению их доходов на 44% и вычислительной мощности сети на 16%.

После состоявшегося халвинга среднее время добавления нового блока ориентировочно теперь составляет 10,5 минут. По оценкам The Block, падение хешрейта таким образом может ограничиться 10-15%, что меньше предполагавшихся прогнозов.

В результате следующей корректировки сложности примерно через пять дней показатель сложности может сократиться на 2%.

По расчетам специалистов, ежедневный доход майнеров после халвинга в среднем уменьшился примерно на 44% - с $16,1 млн до $ 9 млн. Добыча на ASIC предыдущего поколения, таких как Antminer S9, ожидаемо стала убыточной. Новые флагманы, такие как Antminer S17 и Whatsminer M30S, окупают потраченные на них средства.

В The Block оценили сокращение уровня хешрейта в 16%, со 122 EH/s до 102 EH/s. По их данным, примерно 30% хешрейта лишился майнинг-пул Poolin. BTC.com выключил примерно 10% своих мощностей по добыче биткоина, меньше прочих из четверки крупнейших (Poolin, F2Pool, Antpool и BTC.com).

Накануне Forklog опубликовал специальный материал, посвященный перспективам биткоина после прошедшего 11 мая халвинга.