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Потребительские кредиты освободили от штрафов до конца карантина
15:42 13.05.2020 |
Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении законопроект № 3329-д, который предусматривает продление кредитных каникул для украинцев.
Депутаты решили пролонгировать льготу, введенную в начале карантина, когда физические лица были освобождены от штрафов и пени в случае просрочки погашения потребительских кредитов в период с 1 марта по 30 апреля.
333 депутатов поддержали закон, освобождающий лиц от санкции за необслуживание кредитов до конца того месяца, когда будет отменен всеукраинский карантин, сообщает FinClub.
«В случае просрочки потребителем в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), выполнения обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, но не исключительно, просрочки потребителем в этот период выполнения обязательств по уплате платежей) потребитель освобождается от ответственности перед кредитодавцем за такое просрочки», - говорится в изменениях в закон «О потребительском кредитовании».
Эта норма распространяется на все потребительские кредиты, которые выдают не только банки, но и финансовые компании.
В том числе, но не исключительно, потребитель в случае допущения такой просрочки освобождается от обязанностей платить кредитодателю неустойку (штраф, пеню) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнения, частичное исполнение) потребителем обязательства.
Продолжается запрет на поднятие процентной ставки: запрет будет действовать еще месяц после окончания карантина.
«Запрещается увеличение процентов за пользование кредитом по причинам, иным чем предусмотренные частью четвертой статьи 1056-1 Гражданского кодекса, в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, но не исключительно, просрочки потребителем в этот период выполнения обязательств по уплате платежей). Нормы этого пункта распространяются в том числе на кредиты, определенные ч.2 ст.3 закона», - говорится в документе.
Это означает, что эти нормы распространяются даже на те кредиты, которые не регулируются законом «О потребительском кредитовании», например, кредиты ломабардив, или кредиты на срок до месяца, или кредиты меньше минимальной зарплаты, или беспроцентные кредиты, или несанкционированные овердрафты.
По данным НБУ, доля просроченных потребительских кредитов начала расти во время карантина.
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