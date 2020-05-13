|Показатель
|12.05.20
|13.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8093
|26.6903
|0.018
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:47 13.05.2020 |
Национальный банк 13 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 11.9 коп. до 26.6903 UAH/USD.
|Показатель
|12.05.20
|13.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8093
|26.6903
|0.018
Данные: НБУ
|
|
|От Качуры до Разумкова: Кого Зеленский бросит в битву с Кличко за Киев
|Рада приняла «антиКоломойский» закон
|Коломойскому и Ермаку приготовиться. Какие табу поставили США Зеленскому
|Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики - глава НБУ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Рада снизила требования к уставному капиталу банков
|Потребительские кредиты освободили от штрафов до конца карантина
|Рада приняла «антиКоломойский» закон
|Фунт дорожает к доллару 13 мая на статистике из Великобритании
|Фондовые биржи АТР 13 мая закрылись разнонаправленно на неуверенности в восстановлении экономики
|Справочный курс гривны 13 мая вырос на 11,9 коп до 26,6903 грн/$1
|Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики - глава НБУ
|Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?
|Представлен «бюджетный» планшет Surface Go 2 на процессорах Intel Pentium и Core
|Microsoft представила Surface Book 3 — профессиональный ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX
|Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше
|Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером
|Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты
|Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее