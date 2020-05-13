Денежная масса в апреле выросла на 1,9%

Денежная масса в Украине в апреле 2020 года выросла на 1,9% - до 1 трлн 545,689 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 6,3% - до 512,012 млрд грн.

Центробанк также указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в апреле выросли на 7,3% - до 417,727 млрд грн.

Депозитный портфель банков уменьшился на 110 млн грн - до 1 трлн 124,597 млрд грн. При этом НБУ уточняет, что депозитный портфель в национальной валюте вырос на 3,8% - до 657,768 млрд грн, а в инвалюте сократился на 4,9% - до 466,829 млрд грн.

Кредитный портфель банков в апреле уменьшился на 3,1% - до 1 трлн 1,327 млрд грн, в том числе объем кредитов в национальной валюте - на 2,2%, до 609,902 млрд грн, а в инвалюте - на 4,5%, до 391,424 млрд грн.

Чистые международные резервы за апрель увеличились на 4,8% - до $16,845 млрд.

Как сообщалось, в марте 2020 года денежная масса выросла на 2,8%, а денежная база - на 4%, в том числе М0 - на 4%. По депозитному портфелю динамика была обратной: в нацвалюте он сократился на 3,6%, тогда как в инвалюте вырос на 11,3%. Кроме того, в марте кредитный портфель банков в гривне увеличился на 3,2%, а в инвалюте - на 13%.