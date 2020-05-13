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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 13.05.2020
11:00 13.05.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 13 мая 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Глобус
|26,7000
|Укрстройинвестбанк
|26,8200
|Банк Сич
|26,7000
|OTP Bank
|26,8500
|Укрстройинвестбанк
|26,6500
|Правекс
|26,8500
|Правекс
|26,6500
|Креди Агриколь
|26,8700
|Ощадбанк
|26,6500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,9300
|Окси банк
|26,6500
|Банк Сич
|26,9500
|OTP Bank
|26,6500
|Приватбанк
|26,9542
|Креди Агриколь
|26,6200
|Окси банк
|26,9800
|ТАСкомбанк
|26,6000
|Глобус
|27,0000
|Приватбанк
|26,6000
|Ощадбанк
|27,0000
|Альфа-банк
|26,5500
|ТАСкомбанк
|27,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5251
|Укргазбанк
|27,0000
|Укргазбанк
|26,5050
|Альфа-банк
|27,1500
|Украинский Капитал
|26,5000
|Проминвестбанк
|27,5000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|28,8000
|Правекс
|28,9500
|OTP Bank
|28,8000
|Укрстройинвестбанк
|29,0500
|Правекс
|28,7500
|Банк Сич
|29,1000
|Креди Агриколь
|28,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|29,1000
|Укргазбанк
|28,7000
|Креди Агриколь
|29,1200
|ТАСкомбанк
|28,7000
|OTP Bank
|29,1500
|Глобус
|28,7000
|Окси банк
|29,2000
|Банк Сич
|28,7000
|Укргазбанк
|29,2000
|Приватбанк
|28,6500
|Приватбанк
|29,2398
|Окси банк
|28,6500
|Ощадбанк
|29,2500
|Ощадбанк
|28,6000
|Глобус
|29,3000
|Альфа-банк
|28,6000
|Альфа-банк
|29,4000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|29,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,3286
|ТАСкомбанк
|29,5500
|Проминвестбанк
|28,0000
|Украинский Капитал
|32,0000
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