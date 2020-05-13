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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 13.05.2020

11:00 13.05.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 13 мая 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Глобус 26,7000 Укрстройинвестбанк 26,8200
Банк Сич 26,7000 OTP Bank 26,8500
Укрстройинвестбанк 26,6500 Правекс 26,8500
Правекс 26,6500 Креди Агриколь 26,8700
Ощадбанк 26,6500 Райффайзен Банк Аваль 26,9300
Окси банк 26,6500 Банк Сич 26,9500
OTP Bank 26,6500 Приватбанк 26,9542
Креди Агриколь 26,6200 Окси банк 26,9800
ТАСкомбанк 26,6000 Глобус 27,0000
Приватбанк 26,6000 Ощадбанк 27,0000
Альфа-банк 26,5500 ТАСкомбанк 27,0000
Райффайзен Банк Аваль 26,5251 Укргазбанк 27,0000
Укргазбанк 26,5050 Альфа-банк 27,1500
Украинский Капитал 26,5000 Проминвестбанк 27,5000
Проминвестбанк 26,0000 Украинский Капитал 28,2000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Укрстройинвестбанк 28,8000 Правекс 28,9500
OTP Bank 28,8000 Укрстройинвестбанк 29,0500
Правекс 28,7500 Банк Сич 29,1000
Креди Агриколь 28,7500 Райффайзен Банк Аваль 29,1000
Укргазбанк 28,7000 Креди Агриколь 29,1200
ТАСкомбанк 28,7000 OTP Bank 29,1500
Глобус 28,7000 Окси банк 29,2000
Банк Сич 28,7000 Укргазбанк 29,2000
Приватбанк 28,6500 Приватбанк 29,2398
Окси банк 28,6500 Ощадбанк 29,2500
Ощадбанк 28,6000 Глобус 29,3000
Альфа-банк 28,6000 Альфа-банк 29,4000
Украинский Капитал 28,5000 Проминвестбанк 29,5000
Райффайзен Банк Аваль 28,3286 ТАСкомбанк 29,5500
Проминвестбанк 28,0000 Украинский Капитал 32,0000

 

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