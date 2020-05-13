Золото 13 мая дорожает перед заявлением ФРС о дальнейших мерах по стабилизации экономики

Цена на золото слабо растет в среду утром перед заявлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.50 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,05%, или на 0,90 долларов - до 1707,7 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,1% - до 15,725 доллара за унцию.

Некоторую поддержку стоимости золота в качестве традиционно более надежного актива поддерживают опасения инвесторов по поводу дальнейших мер ФРС США. Позднее Пауэлл выступит с заявлением о дальнейшей политике ФРС по стабилизации экономики. Так, Президент США Дональд Трамп ранее предложил Федрезерву ввести негативную процентную ставку, которая положительно скажется на золоте.

"Такая нерешительность (со стороны инвесторов) действительно связана с неопределенностью относительно того, будут ли меры ФРС успешными и удастся ли регулятору поддержать ликвидность", - сказал агентству Рейтер валютный аналитик DailyFx Илья Спивак.