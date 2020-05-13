Финансовые новости
- |
- 13.05.20
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Исследование: биткоин остается самой популярной криптовалютой в даркнете
09:12 13.05.2020 |
Биткоин используется гораздо активнее на просторах даркнета, чем ориентированная на повышенную конфиденциальность криптовалюта Zcash. Об этом говорится в исследовании Rand Corporation, сделанному по заказу Electric Coin Company.
Представители Rand Corporation подчеркивают, что «присутствие Zcash в даркнете незначительное». По их словам, в данном сегменте разрабатываемая Electric Coin Company монета - «менее привлекательный вариант» для пользователей, чем, например, биткоин или Monero.
Аналитики изучили три сферы нелегального применения криптовалют: отмывание денег, финансирование терроризма и торговля запрещенными товарами. Выяснилось, что во всех этих сферах Zcash менее востребована в сравнении с другими популярными монетами.
На диаграмме ниже видно, что BTC представлен на большинстве даркнет-маркетплейсов. Также довольно востребованы Monero (XMR) и Litecoin (LTC).
«Мы не нашли веских доказательств того, что Zcash используется в нелегальных целях. Однако, как мы знаем, это не гарантия того, что Zcash вообще не задействована в незаконной активности», - подчеркнул аналитик Rand Europe analyst Эрик Сильфверстен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От Качуры до Разумкова: Кого Зеленский бросит в битву с Кличко за Киев
|Рада приняла «антиКоломойский» закон
|Коломойскому и Ермаку приготовиться. Какие табу поставили США Зеленскому
|Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики - глава НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада снизила требования к уставному капиталу банков
|Потребительские кредиты освободили от штрафов до конца карантина
|Рада приняла «антиКоломойский» закон
|Фунт дорожает к доллару 13 мая на статистике из Великобритании
|Фондовые биржи АТР 13 мая закрылись разнонаправленно на неуверенности в восстановлении экономики
|Справочный курс гривны 13 мая вырос на 11,9 коп до 26,6903 грн/$1
|Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики - глава НБУ
Это интересно
|Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?
|Представлен «бюджетный» планшет Surface Go 2 на процессорах Intel Pentium и Core
|Microsoft представила Surface Book 3 — профессиональный ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX
|Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше
|Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером
|Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты
|Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее