Исследование: биткоин остается самой популярной криптовалютой в даркнете

Биткоин используется гораздо активнее на просторах даркнета, чем ориентированная на повышенную конфиденциальность криптовалюта Zcash. Об этом говорится в исследовании Rand Corporation, сделанному по заказу Electric Coin Company.

Представители Rand Corporation подчеркивают, что «присутствие Zcash в даркнете незначительное». По их словам, в данном сегменте разрабатываемая Electric Coin Company монета - «менее привлекательный вариант» для пользователей, чем, например, биткоин или Monero.

Аналитики изучили три сферы нелегального применения криптовалют: отмывание денег, финансирование терроризма и торговля запрещенными товарами. Выяснилось, что во всех этих сферах Zcash менее востребована в сравнении с другими популярными монетами.

На диаграмме ниже видно, что BTC представлен на большинстве даркнет-маркетплейсов. Также довольно востребованы Monero (XMR) и Litecoin (LTC).

«Мы не нашли веских доказательств того, что Zcash используется в нелегальных целях. Однако, как мы знаем, это не гарантия того, что Zcash вообще не задействована в незаконной активности», - подчеркнул аналитик Rand Europe analyst Эрик Сильфверстен.



