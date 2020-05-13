Доллар 13 мая торгуется разнонаправленно к иене и евро в ожидании заявления ФРС США

Курс доллара торгуется разнонаправленно к евро и иене в среду утром в ожидании заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о дальнейших мерах по стабилизации экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 EET курс доллара к иене рос до 107,19 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,13 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0850 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0846 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 99,98 пункта.

Позднее инвесторы ожидают заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о дальнейших монетарных мерах Федрезерва. Аналитики с осторожностью относятся к новостям о том, что Федрезерв может последовать предложению президента США Дональда Трампа ввести отрицательную ставку.

"Я бы посоветовал отказаться от отрицательных ставок. Япония уже делала так, но восприняли такую меру в стране плохо", - сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui Trust Хироюки Уэно (Hiroyuki Ueno).

Тем не менее, некоторые аналитики, опрошенные агентством, считают, что ФРС все же будет придерживаться текущей политики и необходимости в отрицательной ставке нет.