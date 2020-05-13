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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Павел Дуров объявил о закрытии проекта Telegram Open Network

22:20 12.05.2020 |

Финансы

 
Павел Дуров заявил, что Telegram прекратил работу над блокчейн-платформой Telegram Open Network. Он подчеркнул, что вряд ли поддержит альтернативные сети на базе разработок своей команды.

Дуров написал, что TON разрабатывали два с половиной года. Она должна была превзойти биткоин и Ethereum по скорости и масштабированию, сохранив свойства децентрализации. По его словам, интеграция TON с Telegram могла осуществить революцию в денежных переводах и обмене информацией.

Он сравнил TON с золотодобывающем предприятием, а токены Gram - с золотом. Согласно аналогии Дурова, инвесторы инвестировали в предприятие, но не хотели добывать золото для себя, а хотел извлечь прибыль от продажи золота другим. Именно поэтому, резюмировал он, суд США запретил распределение токенов среди инвесторов.

«Это судебное решение предполагает, что другие страны лишены суверенитета, когда дело доходит до решений касательно того, что хорошо для их жителей, а что нет. Если США вдруг запретят кофе и потребуют от кофеен в Италии закрыться, потому что туда могут прийти американские резиденты, вряд ли кто-то на это согласится». 

Далее Дуров сказал, что люди за пределами США могут выбирать президентов и парламенты, но все еще зависят от США в вопросах технологий и финансов.

«США могут использовать свой контроль над долларом, чтобы закрыть банк или банковский счет в любой точке планеты. Они могут использовать свой контроль над Apple и Google, чтобы убрать определенные приложения из AppStore и Google Play. К сожалению, это правда - другие страны не обладают полным суверенитетом в принятии решений. 96% населения мира зависит от принимающих решения, избранных 4%, живущими в США». 

Отдельно предприниматель указал на то, что некоторые вебсайты используют его имя или «TON» для продвижения собственных проектах, и призвал не доверять им свои данные и деньги. Разработчики Telegram к таким инициативам не имеют никакого отношения, сообщил Дуров.

Он выразил сомнения, что когда-либо поддержит альтернативные сети на базе разработок Telegram. По его словам, его команда никак не связана с такими проектами. Первую такую сеть недавно запустили поставщик инфраструктурных решений TON Labs и ряд крупных валидаторов.

«Я желаю удачи всем, кто борется за децентрализацию, баланс и равенство. Это правое дело. Это может быть наиболее важным боем нашего поколения. Мы надеемся, что вы преуспеете там, где мы потерпели неудачу», - написал он в прощальной ремарке.

Комментируя решение Telegram в разговоре с Forbes, один из инвесторов заявил:

«На деньги инвесторов построил, теперь все сольет через «независимую ассоциацию разработчиков» и оставит все себе. Развел инвесторов на полмиллиарда». 

Напомним, 30 апреля, в день второго дедлайна, Дуров уведомил инвесторов Telegram Open Network, что запуска не будет из-за конфликта с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и запрета американского суда на распределение токенов Gram.

Он предложил им сделку: забрать 72% вложенных средств или подписать новый договор, дав проекту возможность запустить сеть до 30 апреля 2021 года. Последняя опция предполагала либо получение Gram или другой криптовалюты по итогу запуска, либо возврат 110% средств. Дуров даже был готов продать часть доли в Telegram в случае провала.

Затем инвесторы получили еще несколько писем, которые изменили условия сделки в очередной раз. Американским инвесторам в отдельном письме отказали в дальнейшем участии в проекте, оставив только опцию забрать 72% средств. Остальных же уведомили, что в Gram и другой криптовалюте они ничего не получат.

В последующем письме последнее утверждение раскрыли подробнее. Инвесторам предложили оформить их вложения в TON как кредит под 52,77% годовых, чтобы рассчитывать на возврат 110% своих первоначальных вложений в 2021 году.

Впервые о блокчейн-платформе TON стало известно еще в конце 2017 года, однако фактически Telegram подтвердил участие в разработке проекта только осенью 2018 года.

Согласно официальным данным, в ходе двух раундов закрытого ICO в феврале и марте 2018 года TON привлек $1,7 млрд от 175 инвесторов в США и за их пределами. Среди инвесторов проекта значатся структуры миллиардера Романа Абрамовича и Михаила Абызова.

Изначально запуск должен был состояться в срок до 31 октября 2019 года, но SEC через суд добилась временного запрета на распространение токенов. Тогда Дуров заключил первую сделку с инвесторами, установив новый дедлайн.

В SEC считают, что продажа SAFT-контрактов, распределение токенов и последующая продажа на вторичном рынке токенов Gram являлись бы единым инвестиционным контрактом, нарушающим федеральное законодательство в сфере ценных бумаг.


Павел Дуров объявил о закрытии проекта Telegram Open Network

 
По материалам: forklog.com
 

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