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Гривневые кредиты бизнесу растут, спрос на потребительские кредиты уменьшился — Нацбанк
В 1 квартале 2020 года чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6%, в том числе в марте - почти на 9%.
Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.
В Нацбанке пояснили, что рост гривневых кредитов произошел из-за сезонности и желания бизнеса уменьшить обязательства по валютным кредитам на фоне девальвационных ожиданий.
"В целом валютные кредиты сократились за квартал почти на 7%, частично из-за конвертации в гривневые", - говорится в обзоре.
Отмечается, что на фоне снижения в 1 квартале учетной ставки подешевели и гривневые кредиты для бизнеса до 13,9%.
"Чистые гривневые кредиты населению выросли в январе-марте на 3,2%. В годовом измерении рост составил 26,6% .Темпы роста кредитов населению в I квартале замедлились из-за снижения спроса со стороны заемщиков и роста рисков для кредиторов на фоне карантинных мероприятий, а ставки сохранялись на уровне около 34% годовых", - добавили в регуляторе.
В то же время доля неработающих кредитов выросла на 0,6% до 48,9%. Впервые с начала 2017 росла доля неработающих кредитов в займах, выданных населению, но в основном из-за эффекта девальвации.
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