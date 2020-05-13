Гривневые кредиты бизнесу растут, спрос на потребительские кредиты уменьшился — Нацбанк

В 1 квартале 2020 года чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6%, в том числе в марте - почти на 9%.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

В Нацбанке пояснили, что рост гривневых кредитов произошел из-за сезонности и желания бизнеса уменьшить обязательства по валютным кредитам на фоне девальвационных ожиданий.

"В целом валютные кредиты сократились за квартал почти на 7%, частично из-за конвертации в гривневые", - говорится в обзоре.

Отмечается, что на фоне снижения в 1 квартале учетной ставки подешевели и гривневые кредиты для бизнеса до 13,9%.

"Чистые гривневые кредиты населению выросли в январе-марте на 3,2%. В годовом измерении рост составил 26,6% .Темпы роста кредитов населению в I квартале замедлились из-за снижения спроса со стороны заемщиков и роста рисков для кредиторов на фоне карантинных мероприятий, а ставки сохранялись на уровне около 34% годовых", - добавили в регуляторе.

В то же время доля неработающих кредитов выросла на 0,6% до 48,9%. Впервые с начала 2017 росла доля неработающих кредитов в займах, выданных населению, но в основном из-за эффекта девальвации.