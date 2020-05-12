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Депозитные ставки для физлиц 12.05.20
17:22 12.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.05
|0.81
|0.32
|6 мес.
|11.40
|1.04
|0.53
|9 мес.
|11.76
|1.10
|0.57
|12 мес.
|11.65
|1.39
|0.77
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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