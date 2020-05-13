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В апреле объемы торгов на биткоин-биржах упали на 25%
16:55 12.05.2020 |
Впервые за последние пять месяцев объемы торгов на криптовалютных биржах снизились. По итогам апреля падение показателя составило 25,2%.
Согласно отчету The Block, в марте оборот бирж с более-менее достоверным объемом торгов составил $118 млрд, а в апреле - лишь $88,5 млрд.
Наибольшая доля рынка по-прежнему у Binance - 54,7% от общего объема торгов. За нею следуют Coinbase (10,3%), Kraken (6,7%), Bitstamp (5,1%), Bitfinex (4,9%).
Также в апреле существенно просел трафик на большинстве бирж.
Как и прежде, самая высокая посещаемость у Binance - 23,2 млн визитов в апреле. У Coinbase этот показатель составляет 21,7 млн, у BitMEX - 8 млн.
На криптодеривативных биржах в течение апреля наблюдался рост открытого интереса после мартовского обвала показателя.
26,4% открытого интереса (OI) по биткоин-фьючерсам приходится на лидирующую в этом сегменте биржу OKEx. У некогда крупнейшей криптодеривативной биржи BitMEX этот показатель составляет 20%, у Huobi - 13,4%, у регулируемой CME - 10,6%.
Примечательно, что в ноябре OI биржи BitMEX составлял 42%. Таким образом, за полгода показатель просел более чем в два раза.
У регулируемой биржи CME показатель OI в конце апреля достиг исторического максимума. Среднедневной объем торгов в апреле составлял $217 млн.
Аналогичная динамика, хотя и в значительно меньших масштабах, наблюдалась у конкурента CME - Bakkt.
Дневной объем торгов на этой бирже в апреле по сравнению с мартом вырос на 18,5% - с $16,5 млн до 19,57 млн.
Возрастающая динамика наблюдается и на рынке опционов, где безраздельно доминирует Deribit:
В отчете The Block также раскрыты показатели ончейн-активности. В апреле среднедневной объем стоимости, передаваемой через блокчейн биткоина, уменьшился на 13,2% - с $1,96 млрд до $1,67 млрд.
Схожая ситуация с Ethereum и стейблкоинами - в течение апреля этот же показатель снизился с $1,69 млрд до $1,67 млрд. В целом же ончейн-активность Ethereum приближается к показателям первой криптовалюты.
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