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В сети биткоина состоялся третий халвинг
12:46 12.05.2020 |
Вечером в понедельник, 11 мая, в сети первой криптовалюты состоялся третий запланированный халвинг. Вознаграждение за найденный блок сократилось с 12,5 до 6,25 BTC.
Это произошло на блоке 630 000. Еще в начале дня событие планировалось на глубокую ночь (Киев), однако темп добычи блоков приблизил его на несколько часов. На изображении ниже видно, что незадолго до халвинга за час их добыто 12. Это в два раза превышает предусмотренный алгоритмом показатель.
Блок добыл майниговый пул AntPool.
Цена биткоина за несколько часов до сокращения награды за блок предприняла попытку вернуться на уровень выше $9000, ниже которого упала в воскресенье. Однако закрепиться там первой криптовалюте не удалось.
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