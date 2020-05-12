Справочный курс гривны 12 мая вырос на 0,5 коп до 26,8093 грн/$1

|Показатель
|08.05.20
|12.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8140
|26.8093
|0.018
Данные: НБУ
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12:27 12.05.2020 |
Национальный банк 12 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0.5 коп. до 26.8093 UAH/USD.
|Показатель
|08.05.20
|12.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8140
|26.8093
|0.018
Данные: НБУ
|
|
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