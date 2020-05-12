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Остаток средств на корсчетах банков 12.05.20
11:17 12.05.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 апреля
|36895.8
|13 апреля
|65048.0
|14 апреля
|63700.2
|15 апреля
|66644.6
|16 апреля
|67707.6
|17 апреля
|66680.6
|21 апреля
|59918.5
|22 апреля
|61093.4
|23 апреля
|54935.8
|24 апреля
|40707.6
|27 апреля
|63132.3
|28 апреля
|58545.2
|29 апреля
|60756.5
|30 апреля
|66864.9
|4 мая
|58253.4
|5 мая
|52446.9
|6 мая
|57803.9
|7 мая
|51064.8
|8 мая
|47812.2
|12 мая
|49691.0
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 12 мая - 26,8196 грн
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