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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 12.05.2020
11:05 12.05.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 12 мая 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|26,8000
|Правекс
|26,9500
|Правекс
|26,8000
|Креди Агриколь
|26,9700
|Глобус
|26,8000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,0000
|Банк Сич
|26,8000
|Укргазбанк
|27,0000
|Креди Агриколь
|26,7200
|Укрстройинвестбанк
|27,0000
|Укрэксимбанк
|26,7000
|Укрэксимбанк
|27,0000
|Приватбанк
|26,7000
|Приватбанк
|27,0270
|Ощадбанк
|26,7000
|Окси банк
|27,0400
|Окси банк
|26,7000
|Глобус
|27,0500
|Коминвестбанк
|26,7000
|ТАСкомбанк
|27,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,7000
|Ощадбанк
|27,0700
|ТАСкомбанк
|26,6500
|Банк Сич
|27,1000
|Альфа-банк
|26,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5957
|Коминвестбанк
|27,2000
|Укргазбанк
|26,5000
|Альфа-банк
|27,2500
|Украинский Капитал
|26,5000
|Проминвестбанк
|27,5000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|28,9000
|Правекс
|29,0500
|Правекс
|28,8500
|Креди Агриколь
|29,1200
|Глобус
|28,8000
|Коминвестбанк
|29,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,8000
|Укрстройинвестбанк
|29,1500
|Банк Сич
|28,8000
|Банк Сич
|29,2000
|Приватбанк
|28,7500
|Укргазбанк
|29,2000
|Креди Агриколь
|28,7500
|Приватбанк
|29,2398
|Укрэксимбанк
|28,7000
|Глобус
|29,2500
|Укргазбанк
|28,7000
|Окси банк
|29,2500
|ТАСкомбанк
|28,6500
|Ощадбанк
|29,2500
|Ощадбанк
|28,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,3000
|Окси банк
|28,6500
|Укрэксимбанк
|29,4000
|Альфа-банк
|28,6500
|Альфа-банк
|29,5000
|Коминвестбанк
|28,6000
|Проминвестбанк
|29,5000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,4090
|ТАСкомбанк
|29,5000
|Проминвестбанк
|28,0000
|Украинский Капитал
|32,0000
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