Доллар слабо дешевеет 12 мая в ожидании новых мер ФРС

Курс доллара слабо снижается во вторник утром в ожидании новых мер Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.07 EET курс доллара к иене снижался до 107,41 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,66 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0808 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0806 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 100,18 пункта.

Инвесторы следят за новостями о том, что ФРС США рассматривает перспективу введения отрицательных ставок. В среду трейдеры ожидают заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, в котором он объявит о дальнейших мерах поддержки экономики.

Вместе с тем некоторую поддержку курсу доллара оказывают опасения новой волны коронавируса. После ослабления ограничительных мер в Южной Корее и Германии произошел резкий прирост случаев заражения. Проблемы в мировой экономике усиливают привлекательность доллара как основной валюты в мировой торговле и преобладающего средства международных расчетов.

"Это слабая поддержка доходности (для доллара) и в общем сохранение нервов", - сказал агентству Рейтер валютный аналитик Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow).