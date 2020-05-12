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Доллар слабо дешевеет 12 мая в ожидании новых мер ФРС
09:52 12.05.2020 |
Курс доллара слабо снижается во вторник утром в ожидании новых мер Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.07 EET курс доллара к иене снижался до 107,41 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,66 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0808 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0806 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 100,18 пункта.
Инвесторы следят за новостями о том, что ФРС США рассматривает перспективу введения отрицательных ставок. В среду трейдеры ожидают заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, в котором он объявит о дальнейших мерах поддержки экономики.
Вместе с тем некоторую поддержку курсу доллара оказывают опасения новой волны коронавируса. После ослабления ограничительных мер в Южной Корее и Германии произошел резкий прирост случаев заражения. Проблемы в мировой экономике усиливают привлекательность доллара как основной валюты в мировой торговле и преобладающего средства международных расчетов.
"Это слабая поддержка доходности (для доллара) и в общем сохранение нервов", - сказал агентству Рейтер валютный аналитик Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow).
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