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Нацбанк за неделю с 4 по 8 мая увеличил покупку валюты в 2 раза
22:33 08.05.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 4 по 8 мая купил на межбанковском валютном рынке $199,1 млн.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В том числе $159,1 млн было куплено в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), еще $40 млн регулятор приобрел путем проведения интервенции по наилучшему курсу.
В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке $2,27 млрд тогда как продал $2,79 млрд.
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