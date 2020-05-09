С начала года объем наличности в обороте вырос на 30 миллиардов гривень

Объем наличных денег в общей денежной массе Украины с начала этого года увеличился на 30 млрд грн, о чем заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Так он прокомментировал вопрос одного из депутатов относительно того, что с 2015 по 2019 годы объем денежной массы по отношению в валовому внутреннему продукту сократился с 58,8 до 34,2%.

«Денежная масса сократилась, исходя из того, что определенное количество банков, которые работали на рынке, и объемы активов были переданы в Фонд гарантирования. Это привело к сокращению денежной массы. Но если мы сегодня смотрим на динамику, начиная с 2018-2019 года, то объемы растут. Особенно большая часть перекочевывает в наличку. Только с начала 2020 года мы имеем прирост налички в обороте более чем 30 миллиардов», - сказал он.

Справка УНИАН. Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 год вырос на 6% - до 385 млрд грн.

Объем денежной массы за этот период вырос на 12,3% - до 1,435 трлн грн, денежной базы - на 9,6%, до 477 млрд грн.