Финансовые новости
- |
- 08.05.20
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацбанк в прошлом году отменил около 40 валютных ограничений
15:48 08.05.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году в рамках либерализации отменил около 40 ограничений на валютном рынке.
Об этом сказано на сайте Нацбанка со ссылкой на отчет регулятора за прошлый год.
"НБУ ускорился на пути к полной валютной либерализации. Отменено около 40 ограничений на валютные операции за прошлый год", - сказано в сообщении.
В частности, в прошлом году регулятор отменил для бизнеса обязательную продажу валюты, позволил гражданам покупать валюту онлайн, отменил все лимиты на выплату дивидендов за границу, ввел удобную систему электронных лимитов для инвестиций за границу.
Также НБУ отменил требование для бизнеса предварительно резервировать гривню для покупки валюты и вдвое увеличил срок для расчетов по экспортно-импортным контрактам.
В пресс-службе отметили, что ни одно из данных ослаблений НБУ не имело негативных последствий для валютного рынка и платежного баланса, так как регулятор отменял ограничения постепенно с учетом темпов улучшения макроэкономической ситуации в стране.
Также сообщается, что Нацбанк перечислил 42,72 миллиарда гривень своей прибыли за прошлый год в госбюджет, что на 2 миллиарда гривень больше, чем планировалось в госбюджете на 2020 год.
Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины второй год подряд завершили рекордной прибылью, получив по итогам 2019 года положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривень.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Служба безпеки та духовності: що Захід просить змінити у президентській реформі СБУ
|Депутаты будут увольнять министров: Как «Слуги» из парламента будут контролировать слуг из Кабмина
|Что будет с курсом доллара после смены программы МВФ
|Тактическая замена? Почему МВФ «укоротил» кредитные аппетиты Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк в прошлом году отменил около 40 валютных ограничений
|За пять лет доля налички в обороте сократилась вдвое - НБУ
|Банковская система вошла в кризисный год без банкротств на рынке - Смолий
|НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу - глава Нацбанка
|Доллар 8 мая сохраняет слабую динамику к мировым валютам перед данными по безработице в США
|Биржи АТР 8 мая закрылись ростом в пределах 2,6% на возвращении рисковых настроений
|Мнение: биткоин-киты готовятся к продажам на хайпе вокруг халвинга
Это интересно
|В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином
|Защитит ли от коронавируса новая вакцина против туберкулеза?
|Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?
|США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом
|Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6
|BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара
|Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения