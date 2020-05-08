Нацбанк в прошлом году отменил около 40 валютных ограничений

Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году в рамках либерализации отменил около 40 ограничений на валютном рынке.

Об этом сказано на сайте Нацбанка со ссылкой на отчет регулятора за прошлый год.

"НБУ ускорился на пути к полной валютной либерализации. Отменено около 40 ограничений на валютные операции за прошлый год", - сказано в сообщении.

В частности, в прошлом году регулятор отменил для бизнеса обязательную продажу валюты, позволил гражданам покупать валюту онлайн, отменил все лимиты на выплату дивидендов за границу, ввел удобную систему электронных лимитов для инвестиций за границу.

Также НБУ отменил требование для бизнеса предварительно резервировать гривню для покупки валюты и вдвое увеличил срок для расчетов по экспортно-импортным контрактам.

В пресс-службе отметили, что ни одно из данных ослаблений НБУ не имело негативных последствий для валютного рынка и платежного баланса, так как регулятор отменял ограничения постепенно с учетом темпов улучшения макроэкономической ситуации в стране.

Также сообщается, что Нацбанк перечислил 42,72 миллиарда гривень своей прибыли за прошлый год в госбюджет, что на 2 миллиарда гривень больше, чем планировалось в госбюджете на 2020 год.

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины второй год подряд завершили рекордной прибылью, получив по итогам 2019 года положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривень.